

Учителям, побывавшим в зонах вспышки COVID-19, рекомендовано не выходить на работу

10.09.2020 13:23

СОВА



Учителям и сотрудникам образовательных учреждений рекомендовано воздержаться от явки на работу в том случае, если с 15 августа они находились в регионах повышенного эпидемиологического риска. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Я хотел бы призвать всех тех людей, в первую очередь учителей или сотрудников образовательных учреждений, которые в последние 2 недели, или с 15 августа находились в Аджарии, или в других регионах с высокими эпидемиологическими рисками, воздержаться от явки на работу в течение первых двух недель учебного года», — заявил премьер-министр.



К слову, к этому времени проверка на соответствие требованиям безопасности была проведена примерно в 1500 школах. 81 образовательное учреждение пройти ее не смогло, а разрешение на начало работы получили 614.



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