

Премьер-министр Грузии призывает граждан обращаться в «112» при появлении первых симптомов коронавируса

10.09.2020 13:25





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает граждан усилить качество самомониторинга и отмечает, что им следует обращаться в «112», как только появляются первые симптомы.



По его словам, что адаптация к вирусу и правильное управление вирусом — ключ к тому, чтобы избежать серьезных экономических ограничений.



«Самое важное, чтобы каждый гражданин усилил качество самомониторинга. Как только мы впервые почувствуем симптомы, нужно сначала набрать «112», проконсультироваться с врачом и, уверяем, после этого проблем не будет. Система здравоохранения делает все шаги, чтобы защитить здоровье наших граждан, однако элементарные повседневные правила, ношение маски, дистанция — это нормы, которые, к сожалению, будут с нами в течение некоторого времени, и, как мы всегда говорили, адаптация к вирусу, надлежащее управление вирусами является ключом к тому, чтобы нам ни в коем случае не пришлось вводить жесткие экономические ограничения, останавливать нашу экономику и наносить минимальный ущерб экономике, а также политическому процессу», — заявил премьер-министр на сегодняшнем заседании правительства.



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