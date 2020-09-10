

Гахария: Введенные ограничения никак не касаются избирательной агитации и кампании

10.09.2020 15:10





«Я должен подчеркнул, что введенные ограничения никак не касаются избирательной агитации и кампании и не помешают в их осуществлении», заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



С 10 сентября в Грузии введены ограничения на собрания 200 и более человек для проведения культурных и спортивных мероприятий. Также запрещены массовые ритуальные мероприятия – свадьбы, юбилеи и поминки как в закрытых, так и в открытых помещениях.



Перенесено на 1 ноября открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров.



В правительстве уточнили, что эти ограничения не относятся к предвыборной кампании – 31 октября в стране пройдут парламентские выборы.



«Что касается ритуальных мероприятий, к сожалению, мы понимаем, что за этим может последовать определенный дискомфорт, и, возможно, раздражение наших граждан, но показательным примером является одна из свадеб, проведенных в Тбилиси. Я не буду называть, в каком ресторане, но она, фактически, создала пять дополнительных кластеров — один в Цагери, растущий кластер, один в Кутаиси, один в Зугдиди и так далее. Мы ожидаем рост случаев заражения в этих местах, и главным событием, вызвавшим это, к сожалению, стала свадьба.



Мы были вынуждены добавить к постановлению запрет на участие в ритуальных мероприятиях более 10 человек. Это направлено на защиту здоровья наших граждан», — сказал Гахария.



Премьер также сообщил, что запрещаются клубные мероприятия даже в открытых пространствах.



«На закрытые помещения этот запрет и так распространялся. Это те мероприятия, которые содержат высокий риск быстрого распространения вируса», — сказал он.



За последние трое суток в Грузии выявили рекордное для страны количество новых случаев коронавируса – три дня назад 45, накануне — 44, а сегодня – 57. Всего с начала эпидемии в феврале в стране зарегистрировано 1830 случаев заражения, а общее число выздоровевших составило 1 334 — это 73% от числа инфицированных.



Сегодня во всех ковид-центрах проходят лечение 469 пациентов, из них только 18 находятся в тяжелом состоянии, четверо — в критическом.







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