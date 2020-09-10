Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ISFED: ЦИК Грузии составил протокол нарушений АПГ


10.09.2020   16:12


Центральная избирательная комиссия Грузии [ЦИК] составила протокол административных правонарушений, допущенных «Альянсом патриотов Грузии» [АПГ].

Информацию об этом Netgazeti подтвердили в ЦИК.

Данные правонарушения влекут наложение штрафа в размере 2000 лари. Однако окончательное решение о сумме штрафа является прерогативой суда.

Согласно полученным данным, протокол составлен в соответствии с третьим подпунктом статьи 45 Избирательного кодекса Грузии подразумевающим «Призыв к религиозному и этническому противостоянию».

2 сентября НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию [ISFED] обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой изучить и отреагировать на шесть (из девяти) предвыборных видеороликов, размещенных на странице «Альянса патриотов» в Facebook — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили, Альянс патриотов Грузии».

По заявлению организации, эти видеоролики содержат «антитурецкие» призывы, ставят своей целью «формирование враждебного отношения граждан Грузии к Турции», а также содержит «признаки разжигания религиозной и этнической вражды».

На жалобу в ЦИК отреагировал один из лидеров АПГ Давид Тархан-Мурави. Он заявил комиссии, что страница в Facebook «Альянс патриотов Грузии Давида Тархан-Моурави, Ирмы Инашвили» не является их официальной страницей, а создана сторонниками политической партии.

Что касается материалов, упомянутых в жалобе ISFED, Тархан-Мурави отвечает, что видео созданы организацией под названием «Братья мусульмане и христиане в защиту единства Грузии».

Кроме того, по словам Тархан-Моурави, видеоролики не являются политической рекламой и «видеоролики содержат доказанные исторические факты», и «эти факты нельзя отрицать».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна