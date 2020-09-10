

ISFED: ЦИК Грузии составил протокол нарушений АПГ

10.09.2020 16:12





Центральная избирательная комиссия Грузии [ЦИК] составила протокол административных правонарушений, допущенных «Альянсом патриотов Грузии» [АПГ].



Информацию об этом Netgazeti подтвердили в ЦИК.



Данные правонарушения влекут наложение штрафа в размере 2000 лари. Однако окончательное решение о сумме штрафа является прерогативой суда.



Согласно полученным данным, протокол составлен в соответствии с третьим подпунктом статьи 45 Избирательного кодекса Грузии подразумевающим «Призыв к религиозному и этническому противостоянию».



2 сентября НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию [ISFED] обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой изучить и отреагировать на шесть (из девяти) предвыборных видеороликов, размещенных на странице «Альянса патриотов» в Facebook — «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили, Альянс патриотов Грузии».



По заявлению организации, эти видеоролики содержат «антитурецкие» призывы, ставят своей целью «формирование враждебного отношения граждан Грузии к Турции», а также содержит «признаки разжигания религиозной и этнической вражды».



На жалобу в ЦИК отреагировал один из лидеров АПГ Давид Тархан-Мурави. Он заявил комиссии, что страница в Facebook «Альянс патриотов Грузии Давида Тархан-Моурави, Ирмы Инашвили» не является их официальной страницей, а создана сторонниками политической партии.



Что касается материалов, упомянутых в жалобе ISFED, Тархан-Мурави отвечает, что видео созданы организацией под названием «Братья мусульмане и христиане в защиту единства Грузии».



Кроме того, по словам Тархан-Моурави, видеоролики не являются политической рекламой и «видеоролики содержат доказанные исторические факты», и «эти факты нельзя отрицать».



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