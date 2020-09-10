

У 21 сотрудника кутаисской 32-й школы, включая директора и его заместителя, подтвердился коронавирус

10.09.2020 17:33





У 21 сотрудника Кутаисской публичной школы № 32, включая директора и его заместителя, подтвердился коронавирус. Ответ стал известен недавно.



По словам представителя школы Натии Хазарадзе, часть сотрудников сейчас находится в школе и ждет бригад скорой помощи.



По ее информации, в настоящее время ни у кого нет характерного симптома вируса.



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