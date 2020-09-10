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У 21 сотрудника кутаисской 32-й школы, включая директора и его заместителя, подтвердился коронавирус
10.09.2020 17:33
У 21 сотрудника Кутаисской публичной школы № 32, включая директора и его заместителя, подтвердился коронавирус. Ответ стал известен недавно.
По словам представителя школы Натии Хазарадзе, часть сотрудников сейчас находится в школе и ждет бригад скорой помощи.
По ее информации, в настоящее время ни у кого нет характерного симптома вируса.
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