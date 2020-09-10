

В период Ртвели Национальное агентство вина трудоустроит до 120 студентов

10.09.2020 17:34





В период Ртвели агентство трудоустроит до 120 студентов, проживающих в регионе Кахети, на позиции операторов виноделен. Информацию об этом распространяет Национальное агентство вина.



По данным агентства, отобранные молодые люди прошли тренинг по программе электронной регистрации урожая в координационном штабе Ртвели у соответствующих специалистов министерства окружающей среды и сельского хозяйства.



«Программа действует в стране с 2013 года. Она обеспечивает сбор полных и точных данных о сдаваемом винограде, что способствует прозрачности и отслеживаемости процесса сдачи винограда. Зарплата молодых людей, трудоустроенных на позицию оператора на винодельнях, составляет до 900 лари в месяц», — говорится в информации агентства.



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