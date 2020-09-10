

Минобразования Грузии определило порядок работы школ в дистанционном режиме

10.09.2020 20:01

Новости-Грузия



Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели издал указ об организации дистанционного учебного процесса в школах страны, документ опубликован на портале «Мацне» (Законодательный вестник).



Часть частных школ уже приступила к учебному процессу в Грузии, а в государственных школах учеба начнется с 15 сентября. Несмотря на ухудшение эпидситуации правительство Грузии решило не откладывать начало учебного процесса.



Вместе с тем школам предоставили возможность внедрить модель смешанного обучения, которая включает обучение как в классах, так и дистанционно, хотя для учеников I-IV классов обучение в школьном пространстве будет обязательным.



С введением смешанной модели дистанционное обучение в V-VI классах будет возможно не более одного дня в неделю; для VII-XI классов — максимум два дня в неделю; для XII классов — максимум три дня в неделю.



Модель смешанного обучения должна быть согласована с Минобразования и Образовательным ресурсным центром.



Школы также самостоятельно могут определять продолжительность уроков (минимум 30 минут) и время начала уроков для старших, средних и младших классов (08:30, 08:45 или 09:00).



В указе министра говорится, что во время дистанционного обучения рекомендовано проводить не более трех уроков в день. А продолжительность дистанционных уроков в I-IV классах должна быть 15-20 минут; в V-IX классах – 25-30 минут; X-XII классах – 35-40 минут.



При этом рекомендовано, чтобы уроки включали разную интерактивную технику, среди них и 10-15-минутный отдых, предусматривающий физическую активность. Периодически можно делать упражнения глаз. Например, перенести взгляд с экрана на расположенный вдали предмет, или же 5-6 раз моргнуть.



Школа обязана обеспечить, чтобы не один ученик не остался без дистанционного учебного процесса и не отстал от одноклассников в учебе.



Также школа максимально обязана использовать все свои усилия, чтобы ученики I-IV классов могли ходить в школу и присутствовать на уроках. Школы обязаны обеспечить соответствующим обслуживанием учеников со специальными образовательными нуждами.



Министерство призывает и обязывает все школы защищать интересы каждого ученика, персональные данные и другие законодательные требования.



В Грузии учебный процесс был остановлен из-за пандемии коронавируса со 2 марта. Дату возобновления учебы переносили трижды, но в итоге прошлый учебный год школьники и студенты завершили в дистанционном режиме.



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