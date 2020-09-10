

Гамкрелидзе: Строгие "локдауны" и закрытия не будут осуществляться по всей стране, но локальные, точечные удары могут быть

10.09.2020 20:11





Называть это второй волной или дальнейшим развитием первой волны, не имеет большого значения, этот динамичный рост требует внимания, — об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, 57 случаев — это уже серьезный рост.



«Называть это второй волной или дальнейшим развитием первой волны, не имеет большого значения, но наступает осень, когда может быть наслоение других респираторных вирусов. Вирус гриппа, традиционно, появляется в стране в конце октября, чаще с середины ноября и до этого еще два месяца, но все же этот динамичный рост довольно-таки требует внимания», — отметил Амиран Гамкрелидзе.



По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний, факт, что в стране есть внутренняя циркуляция инфекции, и это всячески нужно сдержать.



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