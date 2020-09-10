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Кандидатом на пост председателя парламента «Грузинская мечта» назвала Арчила Талаквадзе
10.09.2020 20:57
Партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» назвала кандидатом на пост председателя парламента и вторым номером избирательного списка Арчила Талаквадзе.
Кандидатура была названа правящей партией в ходе презентации первой двадцатки избирательного списка на Фуникулере.
Напомним, к парламентским выборам 2020 года «Грузинской мечтой» выдвинуты кандидаты в мажоритарии во всех 30-ти избирательных округах Грузии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.
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