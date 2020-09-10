

Талаквадзе: Наблюдатели смогут наблюдать за избирательной кампанией и процессом выборов

10.09.2020 20:59





По словам председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, их цель заключается в том, чтобы как можно больше международных партнеров увидело прозрачность выборов, поэтому сегодня он письменно обратился к президенту Европарламента, а также президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы с тем, чтобы они поддержали отправку наблюдательских миссий в Грузию.



Как заявил Талаквадзе, прибывшие в Грузию зарубежные наблюдатели смогут в непрерывном режиме наблюдать за избирательной кампанией и процессом выборов.



«Мы провели важные демократические реформы, и Грузия готова провести парламентские выборы по существу по пропорциональной системе. Наша цель - чтобы как можно больше международных партнеров увидели прозрачность и справедливость наших выборов, именно поэтому сегодня я письменно обратился к президенту Европарламента, а также к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы они поддержали отправку наблюдательских миссий в Грузию, мы обеспечим максимальную безопасность наблюдателям, для этого мы внесли изменения в закон. Как службе здравоохранения, так и избирательной администрации даны все полномочия для того, чтобы они принимали соответствующие меры для безопасности наблюдателей. Наблюдателям ни дня не будет помех, когда они прибудут в Грузию, смогут в непрерывном режиме наблюдать за избирательной кампанией и процессом выборов.



Мы приняли соответствующие меры и, конечно же, и в день выборов будут дополнительно соблюдаться меры безопасности.



Мы хотим показать нашим гражданам и международным друзьям, что Грузия усиливает свою демократию, и эти парламентские выборы станут еще большим шагом вперед с точки зрения демократического развития в Грузии», - заявил Талаквадзе.



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