

«Грузинская мечта» представила двадцатку избирательного списка

10.09.2020 22:01





«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила первую двадцатку избирательного списка. Мероприятие прошло в парке Мтацминда, на территории возле фуникулера. В первую десятку партийного избирательного списка войдут:



1. Георгий Гахария; 2. Арчил Талаквадзе; 3. Ираклий Кобахидзе; 4. Теа Цулукиани; 5. Мамука Мдинарадзе; 6. Каха Кучава; 7. Георгий Кахиани; 8. Мариам Квривишвили; 9. Михаил Сарджвеладзе; 10. Майя Битадзе; 11. Михаил Даушвили; 12. Георгий Амилахвари; 13. Виктор Саникидзе; 14. Мака Бочоришвили; 15. Шалва Папуашвили; 16. Давид Качарава; 17. Николоз Самхарадзе; 18. Георгий Хелашвили; 19. Мариам Лашхи; 20. Бека Давитулиани.



Выборы в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской Автономной Республики состоятся 31 октября.



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