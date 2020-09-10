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Гахария: Парламентские выборы 2020 года должны быть свободными от политических крайностей
10.09.2020 23:12
Нашей основной задачей сейчас будет быстрое экономическое восстановление, достойные рабочие места и, конечно же, как всегда, во время пандемии, до и после люди будут в центре этой программы», — об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
На вопрос — как «Грузинская мечта» намерена вести свою избирательную кампанию, Георгий Гахария заявил, что мирно, эффективно и справедливо.
«Спокойно, мирно, эффективно и что главное, справедливо, чтобы команда «Грузинской мечты» одержала логичную и разумную победу. Мы все в этом убеждены, и что главное, это должна быть победа вообще всех. Это должны быть выборы, свободные от политических крайностей. Это должны быть выборы, наполненные содержанием. Мы сейчас находимся в таком положении, когда вызовы повседневного труда и работы, как вы знаете, многочисленны. Нашей главной задачей сейчас будет быстрое экономическое восстановление, достойные рабочие места и, конечно же, как всегда, как всегда, во время пандемии, до и после люди будут в центре этой программы», — сказал Георгий Гахария.
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