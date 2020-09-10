

Депутаты сейма Литвы предложили считать Тихановскую избранным лидером

10.09.2020 23:31





Литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и преградить попытки России опередить политическое направление этой страны. Четырнадцать депутатов сейма Литвы внесли в однопалатный парламент страны резолюцию, в которой призывают мировое сообщество поддержать требование экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, "лидера, избранного белорусским народом, и Координационного совета, созданного по ее предложению - как единственных законных представителей белорусского народа - в проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов".



Кроме того, авторы документа предлагают "оценивать любые действия незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против собственного народа, как недействительные, лишенные юридической силы и не признаваемые международным сообществом" меры, "де-факто аннексию страны". Как указывает Delfi.ru, резолюцию поддержали 91 депутат сейма.



Ранее глава Литвы Гитанас Науседа говорил, что не считает белорусского лидера Александра Лукашенко легитимным президентом, поскольку, по его словам, в Беларуси не было свободных и демократических выборов.



Литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и преградить попытки России опередить политическое направление этой страны. Четырнадцать депутатов сейма Литвы внесли в однопалатный парламент страны резолюцию, в которой призывают мировое сообщество поддержать требование экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, "лидера, избранного белорусским народом, и Координационного совета, созданного по ее предложению - как единственных законных представителей белорусского народа - в проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов".



Кроме того, авторы документа предлагают "оценивать любые действия незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против собственного народа, как недействительные, лишенные юридической силы и не признаваемые международным сообществом" меры, "де-факто аннексию страны". Как указывает Delfi.ru, резолюцию поддержали 91 депутат сейма.



Ранее глава Литвы Гитанас Науседа говорил, что не считает белорусского лидера Александра Лукашенко легитимным президентом, поскольку, по его словам, в Беларуси не было свободных и демократических выборов.



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