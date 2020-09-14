

NDI: 88% опрошенного населения выразило намерение участвовать в парламентских выборах

14.09.2020 12:56





Большинство населения намерено участвовать в октябрьских парламентских выборах (88%), однако еще не решило, за кого голосовать (59%), - об этом говорится в результатах новейшего опроса общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI) и партнерской организацией CRRC-Грузия.



Согласно результатам исследования, насущные для населения вопросы в основном связаны с экономикой, и оно ожидает от кандидатов разговора о путях решения проблем.



«При выборе предпочтительного кандидата население в первую очередь будет принимать во внимание экономическую политику партии (36 процентов), политику здравоохранения (12 процентов) и политику, связанную с верховенством закона (12 процентов).



Акцент на экономику со стороны населения соответствует перечню наиболее важных для населения вопросов, во главе которого уже годы - занятость (49 процентов), бедность (39 процентов) и рост цен / инфляция (20 процентов). Экономические приоритеты населения различаются в зависимости от географического расположения поселений. В Тбилиси и других урбанических населенных пунктах (58 процентов и 46 процентов) граждане отдают приоритет развитию туризма, а сельское население отдает приоритет земледелию (75 процентов) и животноводству (59 процентов). Четверть взрослого населения заявляет, что они безработные, что на семь процентов больше, чем в июньском опросе. Вероятно, это результат экономического воздействия коронавируса. На местном уровне жителей больше всего беспокоят состояние дорог (31 процент), водоснабжение (22 процента), загрязнение окружающей среды (13 процентов) и пробки (13 процентов)», - говорится в исследовании.



Согласно опросу, за несколько недель до выборов большинство населения (56 процентов) уверено, что парламентские выборы будут проведены в свободной и справедливой среде. Однако некоторые вопросы все-таки вызывают у населения беспокойство. В частности, треть граждан заявляет, что подкуп избирателей является самым большим вызовом для проведения справедливых выборов. Далее следуют нарушения в процедурах голосования (15 процентов) и злоупотребление административным ресурсом (13 процентов).



«Данное исследование было проведено в период 6-11 августа в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основе представительной выборки путем 2 045 телефонных интервью совершеннолетнего населения страны. Средний предел погрешности +/- 1,3 %», - отмечается в информации, распространенной NDI.





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