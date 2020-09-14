

NDI: Большинство определившихся с выбором граждан – сторонники «Грузинской мечты»

14.09.2020 18:02





Согласно исследованию авторитетной американской неправительстенной организации Национально-демократический институт (NDI), только 27% опрошенных граждан Грузии назвали конкретную партию, за которую будут голосовать в октябре на парламентских выборах.



На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы парламентские выборы состоялись завтра, 17% из этих 27% назвали «Грузинскую мечту», а 5% — «Единое национальное движение» (ЕНД).



В то же время, по данным опроса, из тех, кто заявляет, что обязательно будет участвовать в выборах (это 73% опрошенных), 21% отдадут свой голос за «Грузинскую мечту», а 4% — за ЕНД.



Согласно опросу, те, кто будет участвовать в выборах и уже решили, за кого голосовать (32%), отдадут голос за «Грузинскую мечту» — 41%, а за «Единое национальное движение» проголосует 8%.



Напомним, что по данным этого же исследования, 59% опрошенных еще не решили, за кого голосовать на предстоящих выборах.



Опрос проводился 6-11 августа на основе репрезентативной выборки из 2045 телефонных интервью по всей Грузии среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,3 процента. Опросы NDI финансируются правительством Великобритании и проводятся CRRC Georgia.



NDI — это некоммерческая организация, которая работает с демократами по всему миру для укрепления политических и гражданских организаций, продвижения справедливых выборов, активной гражданской позиции и подотчетности правительства.





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