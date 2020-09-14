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Оппозиция упрекает правительство в отсутствии плана борьбы с коронавирусом
14.09.2020 22:09
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия упрекает действующее правительство Грузии в неимении плана и отсутствии видения ситуации в борьбе с эпидемий коронавируса.
По его словам, весной правительство «выборочно прикрыла экономику и нанесла гражданам огромный вред», но несмотря на введенные меры не стала готовиться ко второй волне.
Бокерия считает, что все это время правительство «находилось в режиме самолюбования».
«Сейчас мы смотрим лишь на хаос. Нет никакого видения и плана. В ход идут репрессии против малых и средних предпринимателей. Правительство вновь бьет по карману и будущему каждого, отдельно взятого гражданина», — отметил депутат и кандидат в мажоритарий от трех округов в Самегрело (Поти, Хоби и Сенаки).
В последнее время в Грузии резко увеличивается количество новых заболевших коронавирусом. 14 сентября был побит очередной рекорд — 165 инфицированных за сутки. «Красной зоной» объявлена Аджария.
По решению правительства, в некоторых местах установлены КПП — гражданам измеряют температуру и проводят тест на коронавирус. Начало учебного года в крупных городах отложили до первого октября. Запрещены свадьбы и панихиды, на которых присутствует более десяти гостей.
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