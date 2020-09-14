

В Аджарии оштрафовали шесть ритуальных залов за нарушение рекомендаций

14.09.2020 22:24





В ходе проверки выполнения объектами в Аджарии рекомендаций по превенции коронавируса были оштрафованы шесть ритуальных залов, сообщил сегодня на брифинге глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.



На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации власти Грузии 9 сентября приняли решение ввести в стране ряд ограничений, в том числе касающийся проведения пышных свадеб, торжеств, юбилеев, и т.д. Инспектора труда Минздрава по всей стране проверяют выполнение установленных запретов и новых правил предпринимателями. К процессу мониторинга подключены Национальное агентство продовольствия, службы надзора местных муниципалитетов, а также соответствующие отраслевые ведомства МВД.



«Нам ежедневно приходится штрафовать все меньше и меньше объектов в этом направлении. Тем не менее, к сожалению, нам пришлось оштрафовать шесть ритуальных залов в Аджарии за то, что они снова провели социальное мероприятие. Всего по всей стране за это оштрафовано 20 бизнес-субъектов, ритуальные залы — за то, что они, несмотря на ограничения, вновь провели мероприятие. Во многих случаях люди пытаются обойти правила, чтобы провести мероприятие. Например, мы видели свадьбу, на которой невеста была без подвенечного платья», — сказал Перадзе.



По словам Перадзе, в Аджарии проверили все места с большим скоплением людей — шесть рынков, и осуществили надзор почти на 150 объектах.



«150 предпринимателей на шести рынках получили предупреждения. В целом можно сказать, что ситуация в этом направлении была удовлетворительной, однако предпринимателям-субъектам снова были даны разъяснения, они подтвердили ознакомление с обязательствами, подписав акт проверки. Кроме того, мы в течение трех дней осуществили надзор около 150 объектов, предупредили их, а также провели плановый мониторинг», — отметил Перадзе.



По словам Перадзе, ситуация с барами, ресторанами и объектами питания удовлетворительна. Проинспектированы восемь таких объектов, один из которых был оштрафован, остальные получили предупреждение и заново ознакомились с рекомендациями.



Кроме того, в Аджарии проверили 927 единиц общественного транспорта, в результате чего, предупреждение об использовании масок получили 358 пассажиров.



В целом, Перадзе уверяет, что ситуация в Аджарии удовлетворительная. Мониторинг продолжится по всей стране, но, особое внимание будет уделено таким крупным городам как Тбилиси и Кутаиси.



В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 10 сентября в Грузии запрещено проведение многолюдных юбилеев, свадеб, торжеств и других ритуальных мероприятий. Запрещены также культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек.



По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 392. С начала пандемии же в стране вылечились 1 370 человек. Скончались 19.





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