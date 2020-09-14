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Часть политических партий Грузии подписала кодекс о поведении на выборах
14.09.2020 22:35
Политические партии Грузии, включая правящую «Грузинскую мечту» миллиардера Бидзины Иванишвили и большей части представителей оппозиции [объединение «Сила в единстве»] договорились о нормах поведения в период парламентских выборов 2020 года.
Кодекс о поведении политических партии был разработан при посредничестве ЦИК Грузии и поддержке Швейцарии, Агентства США по международному развитию (USAID) и международного республиканского института (IRI).
Документ представляет собой свод этических норм. Соблюдение правил является добровольным, однако присоединиться к документу ЦИК призывает все политические объединения. Кодекс должен регулировать этическую составляющую предвыборной кампании и помешать возможному тиражированию языка ненависти и ксенофобии.
Подписавшие документ партии соглашаются, что:
• Не будут использовать в предвыборной кампании язык ненависти, не будут делать заявления, содержащие угрозы и ксенофобию и не будут применять насилие;
• Будут прозрачно распоряжаться финансовыми ресурсами;
• Осудят мобилизацию и перепалки своих сторонников на мероприятиях оппонентов;
• Не будут использовать административный ресурс;
• Не будут прибегать к фальшивой информации — «фейк-ньюс» и использовать так называемую «сеть ботов» для политических или личных нападок на оппонентов в электронном пространстве;
• Не будут контролировать и следить за избирателями в день выборов;
• Для превенции распространения коронавируса будут соблюдать рекомендации эпидемиологов.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября 2020 года. 120 парламентариев изберут по партийным спискам, 30 по мажоритарным округам.
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