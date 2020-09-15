

Судам в Грузии рекомендовано работать дистанционно

15.09.2020 20:08





Высший совет юстиции Грузии рекомендует проводить судебные заседания в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом секретарь совета Георгий Микаутадзе заявил сегодня по итогам заседания Высшего совета юстиции.



На заседании совета были рассмотрены проблемы, выявленные во время перехода на удаленный режим работы. Было отмечено, что специалисты продолжают работать над исправлением таких технических погрешностей, как качество интернета и программирование.



«Поскольку все мы видим, что количество инфицированных растет, мы приняли рекомендации, вновь проводить процессы дистанционно. Также официальные лица, исходя из собственной же безопасности, должны максимально воздержатся от появления в зданиях суда, если нет такой необходимости. У нас есть сайт, который обслуживает граждан, и они могут получить те услуги, которые им нужны», — отметил Микаутадзе.



В Грузии за последние сутки выявили 170 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 человек. На данный момент в COVID-центрах остаются 1154 инфицированных пациента. Из них состояние пяти критическое, 35 — тяжелое.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





