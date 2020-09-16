|
|
|
В коммерческих учреждениях будет проводиться массовый термоскрининг
16.09.2020 15:16
«В коммерческих учреждениях будет проводиться массовый термоскрининг», — заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили после окончания заседания Межведомственного координационного совета.
По её словам, интенсивный термоскрининг будет проводиться и в Батуми, где установят специальные пункты.
«Массовый термоскрининг проводится особенно в Батуми. Сегодня на заседании межведомственного совета было принято решение, что в коммерческих объектах будет интенсивно проводиться массовый термоскрининг, а также контроль температуры будет осуществляться в отношении граждан, прибывающих и выезжающих из Батуми, будут установлены специальные пункты, оперативный штаб будет работать с соответствующими ведомствами. Люди, у которых будет зафиксирована высокая температура в результате термоскрининга, подвергнут тестированию», — заявила Мезвришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна