

В коммерческих учреждениях будет проводиться массовый термоскрининг

16.09.2020 15:16





«В коммерческих учреждениях будет проводиться массовый термоскрининг», — заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили после окончания заседания Межведомственного координационного совета.



По её словам, интенсивный термоскрининг будет проводиться и в Батуми, где установят специальные пункты.



«Массовый термоскрининг проводится особенно в Батуми. Сегодня на заседании межведомственного совета было принято решение, что в коммерческих объектах будет интенсивно проводиться массовый термоскрининг, а также контроль температуры будет осуществляться в отношении граждан, прибывающих и выезжающих из Батуми, будут установлены специальные пункты, оперативный штаб будет работать с соответствующими ведомствами. Люди, у которых будет зафиксирована высокая температура в результате термоскрининга, подвергнут тестированию», — заявила Мезвришвили.





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