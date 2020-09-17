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Для наблюдения за выборами в Грузии из США прибудут добровольцы
17.09.2020 10:39
Госсекретарь США Майк Помпео направил министру иностранных дел Грузии письмо в ответ на приглашение наблюдателей на выборы.
Как сказано в письме Майка Помео, США ценят усилия Грузии в связи с поддержкой американских и международных наблюдателей и по-прежнему готовы помочь Грузии в осуществлении тех реформ, которые укрепят ее демократические институты и усилят демократические процессы.
Кроме того, в письме Помпео говорится, что департамент отберет добровольцев из США, чтобы они присоединились к миссии БДИПЧ.
«Уважаемый министр, благодарю вас за ваше письмо и приглашение в Грузию для наблюдения за парламентскими выборами 31 октября. Я разделяю ваши усилия по обеспечению свободных, справедливых и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами и наилучшей практикой. Конкурентная среда, точная имплементация избирательной реформы, уважение фундаментальных прав человека и свободы выражения, объединений и собраний важны как в день выборов, так и в предвыборный и поствыборный периоды. Я ценю все шаги, предпринятые правительством Грузии для поощрения и содействия прибытию международных наблюдателей в страну.
Мы поддерживаем рекомендацию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) о размещении полной наблюдательной группы, которая включает основную группу, 28 долгосрочных наблюдателей и 350 краткосрочных наблюдателей.
Мы также осознаем логистические вызовы, связанные с COVID, которые могут затруднить организацию полномасштабной миссии. Департамент подберет добровольцев из США, чтобы они присоединились к миссии БДИПЧ.
Помимо миссии БДИПЧ, посольство Соединенных Штатов Америки в Тбилиси в координации с Центральной избирательной комиссией обеспечит наблюдение со стороны группы посольства.
Несмотря на то, что из-за COVID-19 Международный республиканский институт (IRI) и Национальный демократический институт (NDI) решили не направлять на короткий период международных наблюдателей в день выборов, мы работаем с NDI и IRI, чтобы найти альтернативное решение, которое даст им возможность наблюдать за выборами.
Мы ценим ваши усилия в связи с поддержкой американских и международных наблюдателей и по-прежнему готовы помочь Грузии в осуществлении тех реформ, которые укрепят ваши демократические институты и усилят демократические процессы», - сказано в письме Майка Помпео.
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