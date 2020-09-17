

Политолог Хатуна Лагазидзе поборется за должность гендиректора ОВГ

17.09.2020 12:06









Об этом Хатуна Лагазидзе сообщила



«Друзья, сегодня я подала заявку на должность генерального директора Общественного вещателя. Почему я приняла это решение:



1. Общественный вещатель должен быть возвращен общественности: в то время, когда идет информационная война против Грузии, Общественный вещатель должен стать мощным средством защиты в руках общественности. Перед лицом тотальных фейковых новостей общественный вещатель должен взять на себя задачу просвещения широкой публики: как защититься от ложных информационных потоков. В то время как главная цель информационной войны – разделить грузинское общество на враждебные группы, целью Общественного Вещателя должно быть – способствовать построению единого гражданского общества, ориентированного на прогресс и созидание. Еще одна важная функция Общественного вещателя – показать необходимость обретения новых навыков для успеха следующего поколения в современную эпоху инноваций и технологий



2. Моя борьба по сути беспроигрышна: в случае моего избрания Попечительским Советом я смогу превратить Общественный вещатель в главную информационную платформу для защиты информационного пространства Грузии, грузинской общественности от ложных новостных потоков. Продвигать навыки, необходимые для успеха в век технологий. Я считаю, что это должно быть важно и для Попечительского Совета. С другой стороны, эти выборы являются испытанием для правительства: если под давлением правительства чиновник отстаивает свои интересы в качестве директора Общественного Вещателя за полтора месяца до парламентских выборов, “Грузинская Мечта” покажет свое лицо населению и международному сообществу: покажет как оно собирается проводить выборы.



3. Вступая в эту борьбу, я готова к тому, что власти пойдут на все, чтобы не допустить моего избрания: год назад, когда один из эталонов профессионализма в современной Грузии подала заявку на членство в Правлении Общественного Вещателя, власти используя её студентку распространили дикую дезинформацию. Репутация этой женщины нисколько не пострадала, чего не скажешь о репутации властей. Поэтому совершенно очевидно, что любая кампания, направленная против меня в период конкурса, будет организована властями.



4. И все же лучше сражаться, чем сидеть сложа руки, потому что альтернатива – дальнейшее расширение российского влияния и болота» Грузинский политолог Хатуна Лагазидзе, член Центра Стратегического анализа GSAC Хатуна Лагазидзе подала заявку на занятие должности генерального директора Общественного вещателя Грузии.Об этом Хатуна Лагазидзе сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук. Предлагаем ее заявление полностью:«Друзья, сегодня я подала заявку на должность генерального директора Общественного вещателя. Почему я приняла это решение:1. Общественный вещатель должен быть возвращен общественности: в то время, когда идет информационная война против Грузии, Общественный вещатель должен стать мощным средством защиты в руках общественности. Перед лицом тотальных фейковых новостей общественный вещатель должен взять на себя задачу просвещения широкой публики: как защититься от ложных информационных потоков. В то время как главная цель информационной войны – разделить грузинское общество на враждебные группы, целью Общественного Вещателя должно быть – способствовать построению единого гражданского общества, ориентированного на прогресс и созидание. Еще одна важная функция Общественного вещателя – показать необходимость обретения новых навыков для успеха следующего поколения в современную эпоху инноваций и технологий2. Моя борьба по сути беспроигрышна: в случае моего избрания Попечительским Советом я смогу превратить Общественный вещатель в главную информационную платформу для защиты информационного пространства Грузии, грузинской общественности от ложных новостных потоков. Продвигать навыки, необходимые для успеха в век технологий. Я считаю, что это должно быть важно и для Попечительского Совета. С другой стороны, эти выборы являются испытанием для правительства: если под давлением правительства чиновник отстаивает свои интересы в качестве директора Общественного Вещателя за полтора месяца до парламентских выборов, “Грузинская Мечта” покажет свое лицо населению и международному сообществу: покажет как оно собирается проводить выборы.3. Вступая в эту борьбу, я готова к тому, что власти пойдут на все, чтобы не допустить моего избрания: год назад, когда один из эталонов профессионализма в современной Грузии подала заявку на членство в Правлении Общественного Вещателя, власти используя её студентку распространили дикую дезинформацию. Репутация этой женщины нисколько не пострадала, чего не скажешь о репутации властей. Поэтому совершенно очевидно, что любая кампания, направленная против меня в период конкурса, будет организована властями.4. И все же лучше сражаться, чем сидеть сложа руки, потому что альтернатива – дальнейшее расширение российского влияния и болота»



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