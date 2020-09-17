

Участникам избирательных кампаний рекомендуется воздерживаться от приветственных объятий

17.09.2020 14:21





Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе советует гражданам, в том числе участникам избирательных кампаний, воздерживаться от приветственных объятий.



На вопрос журналиста на пресс-конференции в Батуми, допустимо ли, что бы кандидат обнимал избирателей во время предвыборных митингов, врач ответил:



«Нежелательно, как в этот период, так и в целом. Надо от этого отвыкать. Помните, весной мы рекомендовали воздерживаться объятий и поцелуев при встрече. Я понимаю, что есть эмоциональный фактор, но давайте преодолеем эмоции. Нет необходимости обнимать друг друга».



По его словам, в ближайшее время будет опубликован регламент, по проведению выборов, с целью превенции распространения коронавирусной инфекции.



Уже известно, что те у кого при входе на избирательный участок обнаружится высокая температура, смогут проголосовать отдельно.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября 2020 года.



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