|
|
|
В Батуми из-за выявления коронавируса у сотрудников закрылась поликлиника «Эвекс»
17.09.2020 15:09
Поликлиника «Эвекс» в Батуми прекратила прием пациентов после того, как во время планового тестирования на коронавирус у троих сотрудников выявили инфекцию, сообщает Аджарское телевидение.
Зараженные сотрудники уже переведены в соответствующее заведение, их состояние стабильное.
На данный момент идет установление контактов, идентифицированных лиц переводят в карантин или самоизоляцию. В клинике проводятся дезинфекционные работы.
По информации Минздрава Грузии, в Аджарии на данный момент мобилизовано 500 коек, из них 150 заняты.
На дистанционный режим работы перешел городской суд Батуми. Судебные процессы больше не будут проходить в зале заседаний. Причиной этого стало инфицирование двух адвокатов, которые недавно присутствовали на заседании.
В Грузии за последние сутки выявили 179 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них большую часть — 126 — в Аджарии.
Общее количество зараженных в стране составляет 2 937. С начала пандемии вылечились 1 422 пациента. Скончались 19.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна