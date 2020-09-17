

В Батуми из-за выявления коронавируса у сотрудников закрылась поликлиника «Эвекс»

17.09.2020 15:09





Поликлиника «Эвекс» в Батуми прекратила прием пациентов после того, как во время планового тестирования на коронавирус у троих сотрудников выявили инфекцию, сообщает Аджарское телевидение.



Зараженные сотрудники уже переведены в соответствующее заведение, их состояние стабильное.

На данный момент идет установление контактов, идентифицированных лиц переводят в карантин или самоизоляцию. В клинике проводятся дезинфекционные работы.



По информации Минздрава Грузии, в Аджарии на данный момент мобилизовано 500 коек, из них 150 заняты.

На дистанционный режим работы перешел городской суд Батуми. Судебные процессы больше не будут проходить в зале заседаний. Причиной этого стало инфицирование двух адвокатов, которые недавно присутствовали на заседании.



В Грузии за последние сутки выявили 179 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них большую часть — 126 — в Аджарии.



Общее количество зараженных в стране составляет 2 937. С начала пандемии вылечились 1 422 пациента. Скончались 19.



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