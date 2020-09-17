

Талаквадзе: Выборы к этому моменту ни перед какой угрозой не стоят

17.09.2020 15:13





По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, несмотря на пандемию коронавируса, угрозы проведению парламентских выборов 2020 года нет. Как сказал Талаквадзе журналистам, в этом году выборы будут проведены в свободной, безопасной и демократичной обстановке.



«К этому моменту Грузия остается страной со статусом «зеленой зоны». Это означает то, что в условиях пандемии распространение вируса поддается контролю властей и служб здравоохранения Грузии.



На сегодняшний день выборам, и не только выборам, а и предвыборной кампании, угрозы нет. В этом плане какие-либо ограничения не установлены. Если возникнет необходимость в принятии каких-то мер для защиты наших граждан, разумеется, совет под руководством премьер-министра примет такое решение. Хочу заверить вас, что выборам этот процесс не помешает, и выборы к этому моменту ни перед какой угрозой не стоят. Выборы будут проведены в свободной, безопасной и демократичной обстановке», - завил Талаквадзе.



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