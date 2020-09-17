

Законопроект от оппозиции: вернуть Кутаиси статус парламентской столицы

17.09.2020 16:12





Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) внесла в парламент Грузии законопроект, предусматривающий предоставление Кутаиси статуса парламентской столицы. Как отмечалось на брифинге в офисе партии, это «одна из важных частей» предвыборной программы кандидата в мажоритарные депутаты в Кутаиси от «Нацдвижения» Григола Вашадзе.



«Мы уже однажды видели, что случилось с городом, парламентом, с этим уникальным зданием парламента, которое находится на грани разрушения, а территория вокруг превратилась в кустарник. Чтобы не допустить повторения такого произвола со стороны какой-либо партии, мы вносим законопроект, который предусматривает предоставление Кутаиси парламентского и административного статуса, перенос представительств государственных институтов в Кутаиси и предоставление большей экономической свободы. Кутаиси станет стимулом для развития региона», — сказал Роман Гоциридзе, один из лидеров ЕНД.



В свою очередь Григол Вашадзе поблагодарил членов парламентской фракции ЕНД за подготовку законопроекта, отметив, что этот документ стал первым шагом в выполнении ранее взятого партией обещания:



«В 2018 году мы обещали, что будем всячески бороться за восстановление статуса несправедливо захваченной парламентской столицы Кутаиси. Мы сделали первый юридический шаг в этом направлении.



В этом законопроекте также предусмотрено, увеличение бюджета города в два раза, избрание гражданами Кутаиси начальника полиции, а также открытие представительств министерств в Кутаиси…»



Парламент Грузии переехал из Тбилиси в Кутаиси во время президентства Михеила Саакашвили и парламентского правления ЕНД в 2012 году, а в 2019 году правительство «Грузинской мечты» вернуло его в столицу. Кутаиси имел парламентский статус согласно записи в Конституции, но «Грузинская мечта» внесла в изменения в основной закон государства.



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