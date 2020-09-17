

«Euronews Georgia» отмечает начало вещания на грузинском языке

17.09.2020 16:13





В конце прошлого месяца один из ведущих международных новостных каналов Европы «Евроньюс» начал вещание на грузинском языке.



Сегодня Euronews Georgia отметили это знаменательное событие. Генеральный директор Euronews Global Майкл Питерс и руководители Euronews Georgia принимали гостей в студии нового телеканала.



В мероприятии приняли участие президент Грузии Саломе Зурабишвили и посол Франции в Грузии Диего Колас, представители дипломатического корпуса, президент Бизнес-ассоциации Грузии и председатель наблюдательного совета основателя Euronews — «Silknet» Гиорги Рамишвили.



Гости мероприятия поздравили создателей Euronews Georgia с появлением в Грузии независимого и беспристрастного новостного канала.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили и посол Франции в Грузии Диего Колас также поздравили телеканал с успешным началом вещания.



«Поздравляю Euronews Georgia с началом вещания на грузинском языке. Несомненно, это большой шаг вперед. Я уже упоминал, что с приходом Euronews в Грузию, Грузия станет ближе к Европе и, наоборот, мы лучше познакомим страну с Европой. Это своего рода мост между Грузией и Европой. Об этом заявил посол Франции в Грузии Его Превосходительство Диего Колас.



«All Views» [Все мнения] — это главный принцип вещания Euronews в Грузии, донести до зрителя все голоса и мнения на грузинском языке.



Меморандум о создании грузиноязычной платформы телекомпании, основанной во Франции в 1993 году, был подписан 25 сентября 2019 года генеральным директором Euronews Майклом Петерсом и председателем Наблюдательного совета компании «Silknet» Гиоргием Рамишвили в Тбилиси. Грузинскую платформу, входящую в международную сеть, возглавил генеральный директор «Евроньюс Грузия» Джано Жвания. Канал вещает на платформе «Silk-TV».



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