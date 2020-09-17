

Эпидемиологическая ситуация в Аджарии находится под контролем – глава Минздрава

17.09.2020 16:48





По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, эпидемиологическая ситуация в Аджарии находится под контролем.



По ее словам, работа по установлению контактов в регионе продолжается.



На сегодняшний день в Аджарии зафиксировано 126 инфицированных. Ситуация на данном этапе контролируется в том отношении, что эпидемиологи эффективно работают над установлением контактов, а отслеживаемость значительно улучшилась. Сегодня в Аджарии мобилизовано более 500 коек, и почти 150 свободны. Пациенты беспрепятственно доставляются в госпитали из центра неотложной помощи. На этом этапе мы дополнительно переводим 40 пациентов – говорит Тикарадзе.



Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе говорит, что Аджария по-прежнему остается горячей точкой. По его словам, количество зараженных сегодня немного уменьшилось, и, если эти данные будут сохраняться в течение следующих 7 дней, это даст нам основу для спокойствия. Гамкрелидзе также говорит, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, однако страна сохраняет статус «зеленой зоны».



Второй день министр здравоохранения Грузии и руководитель Центра по контролю за заболеваниями находятся в Аджарии в связи с увеличением числа ковидинфицированных.



За последние 24 часа в Грузии выявлено 179 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 126 подтверждены в Аджарии. Выздоровели 10 человек.

По последним данным в Грузии:

Инфицированных коронавирусом – 2 937;

Выздоровевших – 1 422;

Среди них умерших – 19;

В режиме карантина остаются – 6633;



В стационаре под наблюдением – 836, в том числе на лечение в Грузию переведены - 41 пациент.

Напомним, что первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля.



Число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 29 миллионов. Более 900 000 человек погибли и почти 22 миллиона выздоровели.





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