

Европарламент признал Координационный совет оппозиции Белоруссии «временным представительством народа»

17.09.2020 17:41





Европейский парламент абсолютным большинством («за» — 574, «против» — 37) принял резолюцию о ситуации в Беларуси, которой не признал Александра Лукашенко президентом республики. Временным представительством белорусского народа признан Координационный совет оппозиции.



Помимо этого Европарламент потребовал немедленного освобождения арестованных членов Координационного совета оппозиции Лилии Власововй, Максима Знака, Сергея Дылевского и Марии Колесниковой.



Также депутаты поддержали введение санкций против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии, включая Александра Лаукашенко, и попросили ЕС заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов.



Кроме того, Европарламент «осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в дела Беларуси, в частности делегирование так называемых медиаэкспертов в белорусские государственные СМИ и советников в военные и правоохранительные органы».



Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть являются не юридически обязывающим документом, а ориентиром для правительств стран ЕС.



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