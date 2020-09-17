|
|
|
В Грузии ужесточают правила проведения автомобильных экскурсий
17.09.2020 19:15
В Закон Грузии о дорожном движении вносятся поправки, а правила экскурсий ужесточаются из-за частых автомобильных аварий. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
В Грузии ужесточают правила проведения автомобильных экскурсий. С этой целью в закон «О дорожном движении» внесены определенные поправки.
Водитель обязан иметь:
- Справку о прохождении технического осмотра, выданную в течение последних шести месяцев;
- Справку о прохождения теста на наркотические средства, выданную в течение последнего месяца, а также справка, подтверждающая отсутствие водителя в списках лиц принимающих наркотические средства;
- Стаж управления транспортным средством соответствующей категории должен составлять не менее 5 лет;
- Если расстояние составляет более 500 километров, водителя должен сопровождать человек, замещающий его в пути, который, как и водитель, должен иметь сертификат о проверке на наркотические средства, выданный в течение последнего месяца и не состоять в списке принимающих наркотические средства.
Он также должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории, полученное не менее 5 лет назад.
Автомобиль должен быть укомплектован:
- Камерами внутреннего и наружного наблюдения;
- Огнетушителем и медицинской сумкой;
- Запрещается устанавливать в транспортном средстве больше сидений, чем предусмотрено заводским планом;
- Во время экскурсии все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности;
- Если в экскурсии участвует человек с ограниченными возможностями, следует учитывать его потребности;
- Пассажиров должен сопровождать взрослый гид, он также несет ответственность за использование ремня безопасности со стороны пассажиров;
За невыполнение требований взимается штраф в размере 200 лари. В случае повторного нарушения — 400 лари.
Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Парламент Грузии одобрил поправки к закону в третьем чтении, за поправки высказались 73 депутата, против — ни одного голоса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна