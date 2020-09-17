

В Грузии ужесточают правила проведения автомобильных экскурсий

17.09.2020 19:15





В Закон Грузии о дорожном движении вносятся поправки, а правила экскурсий ужесточаются из-за частых автомобильных аварий. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.



В Грузии ужесточают правила проведения автомобильных экскурсий. С этой целью в закон «О дорожном движении» внесены определенные поправки.



Водитель обязан иметь:



- Справку о прохождении технического осмотра, выданную в течение последних шести месяцев;

- Справку о прохождения теста на наркотические средства, выданную в течение последнего месяца, а также справка, подтверждающая отсутствие водителя в списках лиц принимающих наркотические средства;

- Стаж управления транспортным средством соответствующей категории должен составлять не менее 5 лет;

- Если расстояние составляет более 500 километров, водителя должен сопровождать человек, замещающий его в пути, который, как и водитель, должен иметь сертификат о проверке на наркотические средства, выданный в течение последнего месяца и не состоять в списке принимающих наркотические средства.



Он также должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории, полученное не менее 5 лет назад.



Автомобиль должен быть укомплектован:



- Камерами внутреннего и наружного наблюдения;

- Огнетушителем и медицинской сумкой;

- Запрещается устанавливать в транспортном средстве больше сидений, чем предусмотрено заводским планом;

- Во время экскурсии все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности;

- Если в экскурсии участвует человек с ограниченными возможностями, следует учитывать его потребности;

- Пассажиров должен сопровождать взрослый гид, он также несет ответственность за использование ремня безопасности со стороны пассажиров;



За невыполнение требований взимается штраф в размере 200 лари. В случае повторного нарушения — 400 лари.



Закон вступит в силу 1 января 2021 года.



Парламент Грузии одобрил поправки к закону в третьем чтении, за поправки высказались 73 депутата, против — ни одного голоса.



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