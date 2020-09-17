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Парламент во втором чтений поддержал реформу трудового кодекса
17.09.2020 20:17
17 сентября на осеннем пленарном заседаний парламент Грузии во втором чтений поддержал реформу трудового кодекса и некоторых законов. За реформу высказались 88 депутатов, из присутствовавших на заседаний никто не высказался против.
Для вступления в силу закону осталось пройти третье чтение, назначенное на 29 сентября. Автор реформы Димитри Цкитишвили расссказал, что к третьему чтению в закон будет внесено лишь одно важное изменение.
В частности, уберут пункт, согласно которому сверхурочный труд должен оплачиваться в размере не менее 125 процентов часовой оплаты труда.
Следовательно, в трудовом кодексе по этому вопросу останется нынешняя редакция, согласно которой размер оплаты сверхурочного труда устанавливается посредством соглашения между работодателем и работником.
Пункт в нынешней редакции не определяет минимальную ставку оплаты сверхурочного труда. На практике это дает работодателю возможность, минимально или номинально оплачивать лишние часы работнику.
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