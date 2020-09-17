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«Национальное движение» будет добиваться возвращения парламента в Кутаиси
17.09.2020 21:47
Фракция оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает присвоение городу Кутаиси особого статуса – парламентской столицы. Об этом председатель фракции Роман Гоциридзе и лидер ЕНД Григол Вашадзе сообщили на брифинге.
Законопроект станет локомотивом экономического и политического развития Западной Грузии, — отметил Гоциридзе. В ЕНД рассматривают это предложение как часть предвыборной программы мажоритарного кандидата Григола Вашадзе в Кутаиси.
«Мы вносим законопроект, который подразумевает предоставление Кутаиси парламентского и административного статуса, перенос в Кутаиси государственных зданий, больше экономической свободы и стимула для экономического развития», — заявил Гоциридзе.
Вашадзе заявил, что обязательно добьется цели и к Кутаиси вернется статус парламентской столицы.
«Мы предприняли первый правовой шаг в этом направлении. Этот законопроект выполняет заказ жители Кутаиси. Это удвоение бюджета, избрание гражданами начальника полиции, открытие представительств министерств в Кутаиси и все то, чего этот город заслуживает своей историей и культурой», — заявил Вашадзе.
В Кутаиси проживает около 140 тысячи человек. С городом связана история легендарной античной Колхиды. Город около 300 лет был столицей Грузинского царства до переноса столицы в Тбилиси в 1122 году. Здесь родился величайший грузинский царь Давид Строитель (1073-1125).
Осенью 2012 года парламент Грузии перенесли из здания советской эпохи в центре Тбилиси в специально выстроенное современное здание в Кутаиси. Соответствующие поправки в конституцию приняли по инициативе третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Представители «Грузинской мечты» все последующие годы периодически заявляли о намерении вернуть законодательный орган в Тбилиси. В 2014 году старое здание парламента в Тбилиси восстановили и отремонтировали. С тех пор комитетские слушания и заседания бюро проводилисьв парламенте в Тбилиси, а пленарные заседания — в парламенте в Кутаиси.
С февраля 2019 года парламент переехал из Кутаиси и в полном объеме продолжил свою деятельность в Тбилиси.
В обновленной конституции, вступившей в силу в декабре 2018 года, отсутствует запись о том, что парламент должен находиться в Кутаиси. Теперь местонахождение парламента определяет не конституция, а регламент высшего законодательного органа.
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