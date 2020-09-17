

Какие организации будут наблюдать за выборами

17.09.2020 21:55





Для наблюдения на предстоящих парламентских выборах 2020-го года по состоянию на 17 сентября в ЦИК зарегистрировалось 42 местных организации, 5 международных организации, а для освещения выборов аккредитацию получили 9 средств массовых информации.



Для наблюдения на парламентских выборах по данным на 17 сентября зарегистрировалось 5 международных организаций – Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии, Международное общество прав человека (ISHR), Международный республиканский институт (IRI), Международный фонд избирательной системы (IFES), Национально демократический институт международный дел (NDI).



Из местных организаций для наблюдения на парламентских выборах зарегистрировались следующие организации – «Адвокаты и юристы международной обсерватории», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Справедливые выборы», «Клуб реформаторов», «Молодое Поколение», «Союз общегражданского движения – Многонациональная Грузия», «Центр развития и демократии», «Гражданская платформа 20/20», «Демократические выборы», «Центр регионального развития и продвижения», «Международная прозрачность-Грузия», «Грузинский профсоюз работников профессионального образования и квалифицированных кадров и студентов», «Молодое поколение», «Априори», «Зеленая Земля», «СМИ за свободу» и другие 26 организаций.



Для освещения выборов в ЦИК зарегистрировались следующие СМИ – «Аджарское общественное телевидение и радио, «Общественный вещатель», «Пирвели ТВ» и «Силк Медиа», «Союз Европейского вещателя» (EBU) – московское бюро, «ТВ 25», Российское информационное агентство «ТАСС», радио «Свободная Европа» и «Формула».



Парламентские выборы в Грузии 2020-го года состоятся 31 октября.



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