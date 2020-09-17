

Мкоян угрожает: «Жители Джавахети осенью останутся без газа»

17.09.2020 21:58





Мажоритарный депутат парламента Грузии и независимый кандидат на предстоящих выборах Энзел Мкоян разместил заявление на своей странице в Facebook, в котором угрожает населению тем, что осенью Джавахети останется без газа по причине политического давления.



По словам Мкояна, на него оказывают политическое давление, чтобы он не баллотировался на выборах.



«До выборов осталось полтора месяца. Сегодня компанию моего брата посетили сотрудники финансовой полиции и аудиторской службы. Они опечатали все компьютеры и документы. В его компаниях ООО «Мееки» и «S.G.Gas» работает 300 человек, которые являются единственными опорами и кормильцами своих семей. Они оказывают давление на предпринимателя и его бизнес. Все это носит политический характер. Их единственная цель – снять мою кандидатуру с парламентских выборов 2020 года», – написал депутат.



Он предупреждает население Джавахети, что осенью они останутся без газа.



«Если всё будет продолжаться в таком темпе, мы не сможем реализовать проекты, которые были предназначены для газификации сел Абул Ахалкалакского муниципалитета и Гореловка Ниноцминдского муниципалитета, а также другие программы. Компания не сможет поставлять природный газ населению, и осенью жители этого горного района останутся без газа и в суровых зимних условиях, характерных для этого района. Компания обанкротится, и компания, и население понесут большие убытки», – говорится в заявлении, опубликованном Мкояном.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





