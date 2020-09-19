

Женщины-политики объединяются против незаконных съемок, распространения и шантажа женщин кадрами личной жизни

19.09.2020 13:16





Женщины-политики объединяются против незаконной съемки, распространения и шантажа кадрами, отображающих личную жизнь. В связи с этим они подписали новый меморандум о защите прав женщин-политиков.



Как говорится в распространенном заявлении, манипулирование частной жизнью или ее обнародование — это наиболее жестокий метод изгнания женщин из политики, их моральной дискредитации и полной маргинализации.



Женщины-политики призвали государство и все соответствующие ведомства к строжайшему реагированию на подобные преступления.



«Женщины-политики выражаем свою поддержку всем женщинам, когда-либо ставшим жертвами обнародования видеозаписей личной жизни. Мы осуждаем посягательство на частную или общественную жизнь женщин подобными методами. Борьба с женщинами такими методами не только нарушает права человека, но и подрывает представительную демократию.



Мы, женщины-политики, призываем государство и все соответствующие учреждения к строжайшему реагированию и наказанию виновных с максимальной строгостью», — говорится в заявлении.



Меморандум подписали: Теона Чалидзе, Ана Бибилашвили, Тина Бокучава, Ана Кобахидзе, Тамар Хулордава, Хатия Деканоидзе, Тамта Шаматава, Ирина Пруидзе, Лана Галдава, Нана Тохвадзе, Медея Метревели, Ана Миротадзе, Теона Акубардия, Хатуна Гогоришвили, Нино Гогуадзе, Эка Беселия, Саломе Самадашвили, Тамар Чугошвили.





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