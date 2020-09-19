

Бурджанадзе утверждает, что может остановить российскую незаконную «бордеризацию»

19.09.2020 18:16





Зазорно, когда на встрече премьер-министр вообще не упоминает о бордеризации, как будто эта территория не была нашей частью, - заявила на брифинге лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, говоря о незаконной бордеризации, осуществленной российскими оккупантами в Никози.



Как заявила Бурджанадзе, реакция на незаконную бордеризацию со стороны властей Грузии являлась минимальной, когда было сказано, что в связи с этим вопросом активирована «горячая линия», информированы сопредседатели Женевских дискуссий и наблюдательная миссия ЕС.



«…Я могу предпринять конкретные шаги, чтобы на первом этапе остановить незаконную бордеризацию на территории Грузии и затем, на последующих этапах сделать все для того, чтобы убрать проволочные заграждения с территории страны.



Я обещаю населению Грузии, что моим главным приоритетом, как и прежде, всегда будет не только экономическое развитие, а и улаживание территориальных проблем. Я никогда не ограничусь лишь информированием международной общественности о том, что, оказывается, существует проблема, что бордеризация активировалась. В этом направлении действия наших властей нулевые, и не только нулевые, поскольку так происходит на протяжении восьми лет, и это уже переходит в минус. Да, наша власть в этом направлении ни на что не способна и ничего не может сделать. Да, с полной ответственностью заявляю, что моими силами и опытом эта проблема будет урегулирована», - завила Бурджанадзе.



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