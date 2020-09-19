

Назревают новые санкции против России

19.09.2020 18:53



Сергей Михеев



Почти ежедневно появляются новые информации по поводу Алексея Навального, и они весьма неутешительные для Российского правительства и лично для нашего президента - Путина. Новые информации подтверждают ранее прозвучавшее заявление Меркель, что Навальный был отравлен боевым химическим оружием «Новичок». Вслед за лабораторией Бундесвера, лаборатории Франции и Швеции подтвердили следы «Новичка» в организме Навального. Об этом президент Макрон лично проинформировал нашего бессменного правителя Путина. Тот в свойственном ему стиле - «моя хата с краю, я ничего не знаю» - сделав удивленный вид категорический опроверг факт отравления и отказался начать расследование.



Реакция Запада не заставила себя долго ждать и решили действовать строго и решительно по отношению к России. Доказательством этого является принятие Европарламентом резолюции в связи с отравлением Алексея Навального. Европарламент считает необходимым провидения международного расследования покушения на жизнь оппозиционера Алексея Навального, которого хотели заставить замолчать. Тут надо выделить очень важную деталь – парламентарии отравление Навального рассматривают не как конкретный, единичный случай, а как один из многих подобных преступлении, совершённых правительством России против политических оппонентов. Они так же отмечают, что это стало политикой Москвы направленная на запугивание и террор населения. В принятой резолюции высказано озабоченность в связи с неоднократным использованием химического оружия против собственных граждан. Европарламентарии решили принять новые ограничительные меры в отношении России, а также ввести санкции против конкретных российских чиновников. Примечательно, что в документе также зафиксировано крайне негативное отношение к проекту газопровода «Северный поток – 2», что означает лишь одно – мы можем забыть об этом проекте. С учетом всего была выработана рекомендация к руководству ЕС разработать новую стратегию отношений с Россией. Принятая резолюция призывает государства-члены союза придерживаться единой позиции по этому вопросу.



Наряду с резолюцией Европарламента появляется заявление главы МИД стран Северной Европы. На встрече главы МИД Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции особое внимание было уделено отравлению Алексея Навального. В заявлении министры высказывают возмущение в связи с отравлением оппозиционного лидера, а также заявляют о своей озабоченности в связи с применением боевого химического оружия. Они категорический требуют от руководства нашей страны провести объективное расследование по факту отравления.



Несмотря на то, что факт отравления Навального «Новичком» практический неопровержимый, а реакция западных стран всё жёстче, наш с вами президент Путин, которого «избираем» вот уже третье десятилетие, делает вид что ничего не происходит - он упрямо не хочет признать реальность и не собирается действовать адекватно сложившейся ситуации. Наоборот, он бросает вызов Западу и принимает диктатора, узурпатора власти, палача собственного народа - Лукашенко, выражает ему полную поддержку и «отстёгивает» 1,5 миллиардов долларов на поддержку кровавого режима. Как видно это поддержка корпоративная, он же тоже член кооператива – тоже диктатор и по-другому не может. Надеясь на «русский авось» и действую по уже апробированному принципу «обойдётся, не раз такое бывало!» наш президент не хочет или не может понять, что когда-то всему приходит конец, всему есть предел, который есть и у терпения лидеров западных стран. Они долгое время верили в возможность цивилизованных отношений с Россией и частенько закрывали глаза на те бесчинства и преступления, которые творил Путин за время всего своего правления. Как говорил Высоцкий – «Но сегодня не так, как вчера», и случай с Навальным как раз тот случай, когда Путину могут предъявить счёт за всё сразу – за физическое устранение политических оппонентов; за то, что Россия не утилизировала запрещенное боевое химическое оружие и на базе имеющих запасов ведет разработки нового типа такого оружия; за то, что наш с вами президент не выполняет международные договора и соглашения, и к тому же он постоянно врёт. За всё за это придётся платить! Но к сожалению, платить будем мы, простой народ, так как все возможные санкции в первую очередь ударят именно по нам. Платить будем за то, что мы все терпим узурпатора-диктатора более двадцати лет и не собираемся менять ничего. Видимо жить в рабстве нас устраивает.



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