

Талаквадзе: Россия пытается помешать нашему демократическому развитию

19.09.2020 21:22





«Нормализация двусторонних отношений с Россией возможна лишь после того, как произойдет деоккупация наших территорий и российские солдаты, которые незаконно находятся в двух регионах Грузии, покинут территорию нашей страны. Только после этого уже можно говорить о нормализации наших отношений», - заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По его словам, пока что Россией не было принято ни одного значительного решения для выполнения соглашения о прекращении огня.



Как отметил председатель парламента, чем больших успехов достигает Грузия, тем больше Россия пытается помешать этим успехам, в том числе посредством дезинформации. По словам Арчила Талаквадзе, грузинские власти делают все для того, чтобы люди располагали объективной информацией и принимали информированные решения.



«Что касается возможных интересов России в Грузии, разумеется, не ново, что Россия пытается помешать нашему демократическому развитию. И чем больших успехов достигает наша страна, тем больше Россия пытается помешать этим успехам. Она делает это посредством дезинформации, активизации связанных с ней групп, в том числе и в политике. Власть и наша политическая команда, у которой четко определена прозападная политика, делаем все для того, чтобы люди располагали объективной информацией и принимали информированные решения. На решения нашего общества дезинформация не сможет оказать влияние», - заявил Арчил Талаквадзе.



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