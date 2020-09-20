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Активистов «Грузинской мечты» обвиняют в повреждении баннера движения «Стратегия Агмашенебели»
20.09.2020 15:57
Член политсовета движения «Стратегия Агмашенебели» Теона Чалидзе говорит об очередном нападении со стороны активистов «Грузинской мечты» и призывает следственные органы принять своевременные меры.
По словам Чалидзе, подобные действия участились с приближением выборов, а указанные группировки поощряются государством. Она отметила, что последний случай вандализма в отношении предвыборного баннера «Стратегии Агмашенебели» произошел в Тбилиси.
«Это нападение активистов «Грузинской мечты» на предвыборный агитационный материал «Стратегии Агмашенебели». Подобные действия активистов «Грузинской мечты» поощряются властями, поскольку ни по одному из подобных факт расследование не доведено до конца, в некоторых случаях оно даже не начиналось, а виновные не понесли наказания», — заявляет Чалидзе.
Информацию распространила пресс-служба «Стратегии Агмашенебели».
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