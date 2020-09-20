

В Самтредии повредили предвыборный баннер кандидата в мажоритарные депутаты от ЕНД

20.09.2020 16:38





В Самтредии облили краской предвыборный баннер кандидата в мажоритарные депутаты от Единого Национального движения Дэви Чанкотадзе.



По словам представителя партии ЕНД Гочи Куправа, означенное действие поощряется правящей политической партией Грузинская Мечта.



«Это сделано по заказу власти. Повреждению предвыборного баннера нашего кандидата предшествовало желание властей скрыть баннер. Власти пожелали незаконно установить перед баннером Чанкотадзе еще один баннер с надписью «Самтредиа 150 лет», который бы прикрыл не только нашу рекламу, но и бюст Нико Николадзе. Выводы сделайте сами», — заявили Первому каналу Грузии в ЕНД.





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