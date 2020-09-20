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Бакрадзе: Страна погрузилась в море безнадежности и люди махнули рукой на лучшее будущее
20.09.2020 20:16
Страна погрузилась в море безнадежности и люди махнули рукой на лучшее будущее. Чтобы все это изменить, нужны переломные изменения, - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, представляя в Батуми кандидата в мажоритарные депутаты.
По его словам, Армаз Ахвледиани является человеком, который знает, что нужно как батумцам, так и всей Грузии для переломных изменений.
«Приближаются октябрьские парламентские выборы, возможность для каждого человека и семьи изменить свою жизнь к лучшему. Сегодня страна развивается в неправильном направлении, страна в тяжелейшем экономическом и социальном кризисе, из которого, кажется, нет выхода, страна погрузилась в море безнадежности, и люди махнули рукой на лучшее будущее. Всему этому требуются переломные изменения и команда, которая будет путеводителем всего общества и страны к правильному развитию и лучшему будущему. Такой командой и путеводителем является «Европейская Грузия», и это команда, которая объединяет квалифицированных людей и знает, куда вести страну», - сказал Давид Бакрадзе.
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