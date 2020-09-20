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Армаз Ахвледиани стал кандидатом «Европейской Грузии» в мажоритарные депутаты от Батуми


20.09.2020   22:08


Оппозиционная партия «Европейская Грузия» сегодня представила своего кандидата в мажоритарные депутаты парламента в избирательном округе Батуми. Им стал бывший исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Армаз Ахвледиани.

Кандидата представил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Он отметил, что Ахвледиани является уроженцем Батуми, и знает, какие перемены необходимы крупнейшему городу на черноморском побережье Грузии и всей стране.

Сам Ахвледиани уверен, что вместе с «Европейской Грузией» он сможет добиться «поворотных изменений».

«Я считаю, что «Европейская Грузия» – это политическая сила, которая лучше всех уже осознала ошибки прошлого. Ее больше других характеризует командность, и она лучше понимает, что значит демократическое, справедливое, правовое и гуманное правление в Грузии», — заявил он.

Кандидат в депутаты также выразил уверенность, что жители Батуми поддержат на выборах «Европейскую Грузию», поскольку «им надоело жить в страхе, отчуждении и болоте коррупции».

Армаз Ахвледиани по профессии политолог. Он является основателем Тбилисской школы политических исследований. В мае 2016 года Ахвледиани со скандалом покинул ряды правящей партии «Грузинская мечта». Тогда он обвинил правящую партию в препятствовании демократическому продвижению страны, отметив, что единственной целью «Грузинской мечты» стало удержание власти и победа на выборах, в том числе, путем фальсификаций.

Во время парламентских выборов осенью 2016 года Ахвледиани баллотировался в депутаты в качестве независимого депутата в избирательном округе №69 в Батуми. Тогда выборы он проиграл.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Избиратели выберут 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%.

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