

Армаз Ахвледиани стал кандидатом «Европейской Грузии» в мажоритарные депутаты от Батуми

20.09.2020 22:08





Оппозиционная партия «Европейская Грузия» сегодня представила своего кандидата в мажоритарные депутаты парламента в избирательном округе Батуми. Им стал бывший исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Армаз Ахвледиани.



Кандидата представил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Он отметил, что Ахвледиани является уроженцем Батуми, и знает, какие перемены необходимы крупнейшему городу на черноморском побережье Грузии и всей стране.



Сам Ахвледиани уверен, что вместе с «Европейской Грузией» он сможет добиться «поворотных изменений».



«Я считаю, что «Европейская Грузия» – это политическая сила, которая лучше всех уже осознала ошибки прошлого. Ее больше других характеризует командность, и она лучше понимает, что значит демократическое, справедливое, правовое и гуманное правление в Грузии», — заявил он.



Кандидат в депутаты также выразил уверенность, что жители Батуми поддержат на выборах «Европейскую Грузию», поскольку «им надоело жить в страхе, отчуждении и болоте коррупции».



Армаз Ахвледиани по профессии политолог. Он является основателем Тбилисской школы политических исследований. В мае 2016 года Ахвледиани со скандалом покинул ряды правящей партии «Грузинская мечта». Тогда он обвинил правящую партию в препятствовании демократическому продвижению страны, отметив, что единственной целью «Грузинской мечты» стало удержание власти и победа на выборах, в том числе, путем фальсификаций.



Во время парламентских выборов осенью 2016 года Ахвледиани баллотировался в депутаты в качестве независимого депутата в избирательном округе №69 в Батуми. Тогда выборы он проиграл.



Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Избиратели выберут 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





