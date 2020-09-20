

Саакашвили: Мерабишвили принял правильное решение не возвращаться в политику

20.09.2020 22:22





По словам экс-президента Грузии Михеила Саакашвили несмотря на то, что лично он ценит Вано Мерабишвили, решение последнего не возвращаться в политику является правильным. Об этом Саакашвили говорил в эфире телеканала Pirveli TV.



«Я считаю, что должно прийти новое поколение, и упоминание Вано Мерабишвили в контексте правоохранительных органов совершенно непонятно. Руководители правоохранительных органов должны избираться обществом, им должна быть гарантирована независимость от любого правительства, они должны служить народу», — заявил Саакашвили.



По словам действующего главы исполкома Совета реформ при президенте Украины, неправильно манипулировать обществом постоянно упоминая одно и то же имя.



При этом, Михеил Саакашвили еще раз извинился перед жителями Грузии и добавил, что просить прощения никогда не поздно.



Напомним, «Единое национальное движение» и оппозиционное объединение «Сила в единстве» выдвинули третьего президента Грузии в качестве кандидата в премьер-министры.



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