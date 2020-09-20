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IPSOS: Если завтра выборы - 25% за «Грузинскую мечту», ЕНД - 15,5%, за «Европейская Грузия» - 5%


20.09.2020   22:24


Телеканал «Мтавари архи» публикует результаты исследования IPSOS. Ответы на вопрос, - за какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись на следующей неделе, распределились так:

«Грузинская мечта» - 25%

«Национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 15,5%

«Европейская Грузия» - 5%

«Стратегия Агмашенебели» - 3%

«Лейбористская партия» - 3%

«Альянс патриотов» - 3 %

«Гирчи» - 2,5%

«Единая Грузия - Демократическое движение» - 2,5%

«Лело для Грузии» - 2%

«Граждане» Алеко Элисашвили - 1,5%

«Свободная Грузия» - 1%

Другие партии - 3%

Не знаю - 19%

Отказ от ответа - 14%.

Что касается результатов, полученных по аллокации, согласно исследованию, при ответе на тот же вопрос голоса распределились следующим образом:

«Грузинская мечта» - 38%

«Национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26%

«Европейская Грузия» - 9%

«Стратегия Агмашенебели» - 5%

«Лейбористская партия» - 4%

«Альянс патриотов» - 4%

«Гирчи »- 3%

«Единая Грузия - Демократическое движение» - 3%

«Лело для Грузии»- 3%

«Граждане» Алеко Элисашвили - 2%

«Свободная Грузия» - 1%

Другие партии - 2% .

Исследование было проведено IPSOS по заказу «Мтавари архи» в период 10-18 сентября. В масштабе Грузии всего было опрошено 1500 респондентов, погрешность составляет + -2,5%.

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