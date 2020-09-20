|
|
|
IPSOS: Если завтра выборы - 25% за «Грузинскую мечту», ЕНД - 15,5%, за «Европейская Грузия» - 5%
20.09.2020 22:24
Телеканал «Мтавари архи» публикует результаты исследования IPSOS. Ответы на вопрос, - за какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись на следующей неделе, распределились так:
«Грузинская мечта» - 25%
«Национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 15,5%
«Европейская Грузия» - 5%
«Стратегия Агмашенебели» - 3%
«Лейбористская партия» - 3%
«Альянс патриотов» - 3 %
«Гирчи» - 2,5%
«Единая Грузия - Демократическое движение» - 2,5%
«Лело для Грузии» - 2%
«Граждане» Алеко Элисашвили - 1,5%
«Свободная Грузия» - 1%
Другие партии - 3%
Не знаю - 19%
Отказ от ответа - 14%.
Что касается результатов, полученных по аллокации, согласно исследованию, при ответе на тот же вопрос голоса распределились следующим образом:
«Грузинская мечта» - 38%
«Национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26%
«Европейская Грузия» - 9%
«Стратегия Агмашенебели» - 5%
«Лейбористская партия» - 4%
«Альянс патриотов» - 4%
«Гирчи »- 3%
«Единая Грузия - Демократическое движение» - 3%
«Лело для Грузии»- 3%
«Граждане» Алеко Элисашвили - 2%
«Свободная Грузия» - 1%
Другие партии - 2% .
Исследование было проведено IPSOS по заказу «Мтавари архи» в период 10-18 сентября. В масштабе Грузии всего было опрошено 1500 респондентов, погрешность составляет + -2,5%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна