

IPSOS: Если завтра выборы - 25% за «Грузинскую мечту», ЕНД - 15,5%, за «Европейская Грузия» - 5%

20.09.2020 22:24





Телеканал «Мтавари архи» публикует результаты исследования IPSOS. Ответы на вопрос, - за какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись на следующей неделе, распределились так:



«Грузинская мечта» - 25%



«Национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 15,5%



«Европейская Грузия» - 5%



«Стратегия Агмашенебели» - 3%



«Лейбористская партия» - 3%



«Альянс патриотов» - 3 %



«Гирчи» - 2,5%



«Единая Грузия - Демократическое движение» - 2,5%



«Лело для Грузии» - 2%



«Граждане» Алеко Элисашвили - 1,5%



«Свободная Грузия» - 1%



Другие партии - 3%



Не знаю - 19%



Отказ от ответа - 14%.



Что касается результатов, полученных по аллокации, согласно исследованию, при ответе на тот же вопрос голоса распределились следующим образом:



«Грузинская мечта» - 38%



«Национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26%



«Европейская Грузия» - 9%



«Стратегия Агмашенебели» - 5%



«Лейбористская партия» - 4%



«Альянс патриотов» - 4%



«Гирчи »- 3%



«Единая Грузия - Демократическое движение» - 3%



«Лело для Грузии»- 3%



«Граждане» Алеко Элисашвили - 2%



«Свободная Грузия» - 1%



Другие партии - 2% .



Исследование было проведено IPSOS по заказу «Мтавари архи» в период 10-18 сентября. В масштабе Грузии всего было опрошено 1500 респондентов, погрешность составляет + -2,5%.



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