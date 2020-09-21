

Ipsos: Негативный рейтинг Саакашвили – 25%, Иванишвили – 32%

21.09.2020 10:18





Авторитетная французская компания Ipsos провела исследование, посвященное политическим взглядам граждан Грузии перед предстоящими 31 октября выборов парламента.



Социологическое исследование было заказано телекомпанией «Мтавари». В масштабах Грузии методом прямого интервьюирования было опрошено 1500 респондентов методом случайного отбора. Погрешность вычислений составляет +-2,5%.



Один из блоков вопросов был посвящен сравнению деятельности третьего президента Михеила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение (2004-2012 год) и нынешнего лидера правящей партии «Грузинская мечта» (2012-2020) Бидзины Иванишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Вопрос: Как вы оцениваете роль Бидзины Иванишвили в грузинской политике?

Очень положительно - 10 %

Скорее положительно, чем отрицательно - 30 %

Скорее отрицательно - 20 %

Очень отрицательно - 32 %



Как вы оцениваете роль Михеила Саакашвили в грузинской политике?

Очень положительно - 18%

Скорее положительно, чем отрицательно - 32%

Скорее отрицательно - 16%

Очень отрицательно - 25%



Сравните деятельность двух последних правительств «Национального движения» (2004-2012) и «Гузинской мечты» (2012-2020):



Лучше были 2004-2012 годы - 37%

Лучше были 2012-2020 годы - 17%

Они были одинаковыми - 34%

Ни то, ни другое правительство не годилось - 7%



Как вы оцениваете деятельность правительства в 2012-2020 годах?

Положительно - 9 %

Скорее положительно, чем отрицательно - 41%

Скорее отрицательно, чем положительно - 19%

Отрицательно - 27%



Как вы оцениваете деятельность правительства в 2004-2012 годы?

Положительно - 31%

Скорее положительно, чем отрицательно - 38%

Скорее отрицательно, чем положительно - 11%

Отрицательно - 13%



Насколько вы довольны работой нынешнего правительства?

Довольны - 8 %

Более-менее довольны - 34 %

Скорее недовольны - 23 %

Недовольны - 35 %

В каком направлении развивается Грузия?

В неправильном направлении - 64%

В правильном направлении - 26%





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