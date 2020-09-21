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Ipsos: Негативный рейтинг Саакашвили – 25%, Иванишвили – 32%
21.09.2020 10:18
Авторитетная французская компания Ipsos провела исследование, посвященное политическим взглядам граждан Грузии перед предстоящими 31 октября выборов парламента.
Социологическое исследование было заказано телекомпанией «Мтавари». В масштабах Грузии методом прямого интервьюирования было опрошено 1500 респондентов методом случайного отбора. Погрешность вычислений составляет +-2,5%.
Один из блоков вопросов был посвящен сравнению деятельности третьего президента Михеила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение (2004-2012 год) и нынешнего лидера правящей партии «Грузинская мечта» (2012-2020) Бидзины Иванишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вопрос: Как вы оцениваете роль Бидзины Иванишвили в грузинской политике?
Очень положительно - 10 %
Скорее положительно, чем отрицательно - 30 %
Скорее отрицательно - 20 %
Очень отрицательно - 32 %
Как вы оцениваете роль Михеила Саакашвили в грузинской политике?
Очень положительно - 18%
Скорее положительно, чем отрицательно - 32%
Скорее отрицательно - 16%
Очень отрицательно - 25%
Сравните деятельность двух последних правительств «Национального движения» (2004-2012) и «Гузинской мечты» (2012-2020):
Лучше были 2004-2012 годы - 37%
Лучше были 2012-2020 годы - 17%
Они были одинаковыми - 34%
Ни то, ни другое правительство не годилось - 7%
Как вы оцениваете деятельность правительства в 2012-2020 годах?
Положительно - 9 %
Скорее положительно, чем отрицательно - 41%
Скорее отрицательно, чем положительно - 19%
Отрицательно - 27%
Как вы оцениваете деятельность правительства в 2004-2012 годы?
Положительно - 31%
Скорее положительно, чем отрицательно - 38%
Скорее отрицательно, чем положительно - 11%
Отрицательно - 13%
Насколько вы довольны работой нынешнего правительства?
Довольны - 8 %
Более-менее довольны - 34 %
Скорее недовольны - 23 %
Недовольны - 35 %
В каком направлении развивается Грузия?
В неправильном направлении - 64%
В правильном направлении - 26%
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