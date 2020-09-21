

Саакашвили призывает оппозиционные партии не навредить общим интересам

21.09.2020 13:01





Сегодня мы на распутье, или идем вперед, к победе страны или же оставляем ее в беде, - заявляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



Как пишет Саакашвили в соцсети, следующее правительство Грузии должно быть инклюзивным и максимально представленным широкими социально-политическими интересами.



«Хочу обратиться к коллегам из других оппозиционных партий или различных групп. Изначально нашим предложением было формирование единого списка и этим путем нанесение поражения Иванишвили. Поскольку в такой форме это не удалось, естественно, «Национальное движение» на этих выборах борется за получение максимального количества голосов и, следовательно, достижения большинства.



Вместе с тем, разумеется, я желал бы, чтобы все голоса, которые не пойдут в поддержку «Национального движения» и объединившихся вокруг него групп, получил не Иванишвили, а другие оппозиционные силы.



После победы на выборах, разумеется, мы будет очень открытыми для сотрудничества с различными политическими силами, и следующее правительство Грузии обязательно должно быть инклюзивным и максимально представленным широкими социально-политическими интересами.



Тут же следует сказать, что, мне думается, сейчас будет гораздо лучше сконцентрироваться на главной цели, поскольку мы не должны навредить общим интересам, открывая т.н. дружеский огонь друг по другу.



Сегодня мы на распутье, или идем вперед, к победе страны или же оставляем ее в беде. Поэтому сегодня у победы нет альтернативы, и сейчас наша убедительная победа важна для того, чтобы после оглашения результатов выборов исключить какой-либо вредоносный для страны маневр со стороны сегодняшнего режима. Мы обязательно победим!», - пишет Саакашвили.



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