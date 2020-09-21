

Саломе Зурабишвили примет участие во встрече на высоком уровне, посвященной 75-летней годовщине основания ООН

21.09.2020 15:07





Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с мировыми лидерами примет участие во встрече на высшем уровне по случаю 75-летия основания ООН, которая проводится виртуально из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Мероприятие начнется в 17:00 по грузинскому времени.



Обращение президента Грузии к лидерам стран-членов ООН и общественности будет передаваться в режиме онлайн-трансляции.



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