

Премьер-министр: Сачхере это модель того, какой мы хотим видеть Грузию

21.09.2020 18:00





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прибыл в Сачхерский муниципалитет, чтобы представить мажоритарного кандидата от партии власти в Сачхере, Чиатуре и Харагаули. По словам главы Кабмина, никто не сомневается в том, что «Грузинская мечта» одержит локальную победу, которая будет свидетельством победы всей Грузии.



«Сачхере отличает от всех одна вещь, Сачхере уже сформировался как модель того, какой мы хотим видеть Грузию в ближайший период, и в этом прямая заслуга Бидзины Иванишвили. Это модель того, как мы должны сделать все для того, чтобы в ближайший период и другие муниципалитеты стали такими же. Говоря проще, здравоохранение, система образования, инфраструктура, спорт, культура, дороги – это все для того, чтобы каждый житель этого муниципалитета пользовался всеми теми благами, которые для вас создали, и следует сказать правду, создали «Карту» и Бидзина Иванишвили», — заявил премьер.



По словам главы Кабмина, властям вместе с населением предстоит осуществить еще много проектов.



Напомним, миллиардер, основатель партии «Грузинская мечта» родился и вырос в селе Чорвила Сачхерского муниципалитета.



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