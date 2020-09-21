

Каким видит оппозиция будущее судебной системы Грузии

21.09.2020 22:46





Согласно опросу, проведенному французской компанией IPSOS France по заказу Министерства юстиции Грузии, большинство граждан Грузии (54%) отмечают неравное обращение в судах. Основными причинами неравного обращения, граждане назвали политическую принадлежность, социальный статус, а также взяточничество.



НПО занимающиеся вопросами правосудия, указывают на наличие кланового управления в судебной системе. Они также отмечают, что группа влиятельных судей именуемая как «клан Мурусидзе-Чинчаладзе», контролировавшая судебную систему еще в период правления «Единого национального движения», также заключила сделку с нынешним правительством «Грузинской мечты» продолжив реорганизацию судебной системы в угоду правящей партии.



С момента прихода к власти «Грузинская мечта» провела четыре волны реформы правосудия.



«Несмотря на продолжающуюся судебную реформу, вмешательство исполнительной и законодательной властей в судебную систему, а также коррупция и отсутствие прозрачности и профессионализма остаются серьезными проблемами», — говорится в заявлении Freedom House.



План оппозиции по реформе судебной реформы

План оппозиции по реформированию судебной системы состоит из пяти основных пунктов. В нем указаны новшества вроде введения института суда присяжных, принципа избирательности судей, упразднение состава Высшего совета юстиции, назначение иностранных судей и признание правовыми прецедентами решения Верховного суда США.



Пункт первый — Суд присяжных



К концу года после начала реформы ввести институт суда присяжных для рассмотрения тяжких и особо тяжких преступлений; в течение последующих четырех лет – для рассмотрения всех преступлений, предполагающих тюремное заключение.



Пункт второй — Принцип избирательности судей



До конца 2021 года ввести принцип избирательности судей в первой инстанции, которая рассматривает большинство дел; в уголовных делах обвиняемый вместе с присяжным заседателем, а в гражданских и административных делах истец будут иметь возможность выбрать того, кто будет рассматривать дело – назначенный или избранный прямым способом судья.



Пункт третий — Кадровая реформа



Прекратить полномочия действующего состава Высшего совета юстиции посредством внесения изменений в конституцию, объединить Верховный и Конституционный суды; путем конституционного изменения упразднить все принятые с 2017 года акты о бессрочном назначении судей.



Пункт четвертый — Судьи-иностранцы



В верховные и апелляционные инстанции назначить на продолжительный срок судей из США и Великобритании, которые должны составлять большинство во всех возможных коллегиях.



Пункт пятый — Прецедентное право



Признать правовыми прецедентами решения Верховного суда США по [гражданским или административным] спорам, связанным со свободой слова, а также по тяжбам между государством и бизнесом или гражданином.



Оценка НПО



Следует отметить, что видение оппозиции не разделяют неправительственные организации, работающие в сфере правосудия. В НПО расценили его как «максималистское».



Ассоциация молодых юристов Грузии [АМЮГ] считает, что на сегодня главной проблемой судебной системы является Высший совет юстиции.



Высший совет юстиции Грузии, который является независимым органом, созданным для администрирования судебной системы, состоит из 15 членов, избираемых на четырехлетний срок. 8 из которых избираются органом самоуправления судей общих судов Грузии. Одного из членов Совета назначает президент Грузии на основании конкурса.



Высший совет юстиции — координирующий орган судебной системы, содействующий качественному и эффективному правосудию. В компетенцию совета входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов.



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