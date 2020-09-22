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Капанадзе: Мы не будем сотрудничать с «Грузинской мечтой» и не поддержим Саакашвили на пост премьер-министра
22.09.2020 13:38
По словам главы предвыборного штаба «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, помимо т.н. карты обязательств, они также берут на себя два политических обязательства - не сотрудничать с «Грузинской мечтой» и не поддерживать кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра.
На сегодняшнем брифинге Серги Капанадзе призвал и другие политические силы взять на себя аналогичные обязательства.
«Наша кампания состоит в том, чтобы вместе с добровольцами, активистами, как и с политическими лидерами принести карту обязательств как можно большему числу людей. Кроме того, мы берем на себя и два других обязательства, это уже политические обязательства. Первое – мы ни в коем случае не будем сотрудничать с «Грузинской мечтой» и не дадим создать правительство. Мы призываем все другие оппозиционные силы взять на себя обязательство такого же типа. Также могу добавить, что мы не поддержим на посту премьер-министра Михеила Саакашвили. Это дополнительное политическое обязательство. Самое главное это существующие обязательства в плане изменений, который изменит страну к лучшему», - заявил Капанадзе.
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